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  • 08.11.2019 07:47
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 07:47

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası 'den geri adım! Dikkat çeken açıklaması

Başkan 'ın 'na karşı çıkan Avrupa'ya tepki göstererek li lere kapıların açılabileceğini söylemesi üzerinde Başbakanı 'den geri adım geldi. Merkel, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden 'nin kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri geri adım attırdı

Başbakanı Angela , Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile 'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron'un ''NATO'da beyin ölümü gerçekleşti'' sözlerini keskin ifadeler olarak niteleyen ve bu çıkışı gerekli de görmediğini belirten Merkel, ''Bu bakış açısı benim bakış açım değil.'' diye konuştu.

Merkel, Avrupa'nın kendi kaderini kendi eline alması gerektiğini hep ifade ettiğini ancak NATO'nun kendileri için pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK GEREKÇELERİ MEVCUT"
Stoltenberg ile 'nin 'nı da konuştuklarını dile getiren Merkel, 'nin kuzeyinde yaşananlardan endişe ettiklerini belirterek, ''Harekatın uluslararası hukuka tümüyle uygun olduğu konusunda çekincelerimiz var ancak Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden Türkiye'nin de kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut.Ne olursa olsun iletişimde kalmak önemli.'' ifadelerini kullandı.

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