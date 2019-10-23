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  • 23.10.2019 08:32
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 08:32

'nin terörden temizlediği bölgelere göz dikti!

’nin yıllardır dile getirdiği önerileri duymazdan gelen ve Barış Pınarı Harekatı’nı uluslararası hukuka aykırı gören , şimdi de Türkiye'nin hainlerden temizlediği bölgelere göz dikti.

Almanya Türkiye'nin terörden temizlediği bölgelere göz dikti!

Sivillerin üzerine bomba yağmasını önlemek için 'nin için yaptığı "Uçuşa yasak bölge ilan edilsin" teklifini reddeden , hazıra konmanın hesaplarını yapmaya başladı. Yıllarca Suriye için parmağını bile kıpırdatmayan Almanya şimdi Türkiye'nin temizlediği terör koridorunun "uluslararası güvenlik bölgesi" ilan edilmesini istedi. Teklifi Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer getirdi.

DIŞİŞLERİ TEPKİLİ
Karrenbauer, Başbakan ile görüştükten sonra Avrupalı ülkelere bu yönde bir teklif götürdüğünü açıkladı. Bakan Karrenbauer uluslararası güçlerden oluşan bir oluşturulmasını önerdi. Bakanın bu teklifi, Heiko Maas ve bakanlığı şaşırttı. , tekliften haberdar olunmadığını ve bu konu üzerinde daha görüşülmesi gereken ayrıntılar olduğunu açıkladı.

MAAS'A BİLDİRMİŞ
Karrenbauer ise öneriyi yapmadan önce bu yönde bir açıklama yapacağını Dışişleri Bakanı Maas'a cep telefonu üzerinden bir kisa mesaj ile duyurduğunu bildirdi. Türkiye'nin terör koridorunu temizlemek için bölgeye girmesini istemeyen Almanya, şimdi terörünü bahane ederek bölgeye girilmesini savunuyor.

ASIL DERDİ BAŞKA
Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Norbert Röttgen, "Bu bölgenin güvenliğinin kontrolünün Türkiye tarafından değil de uluslararası birlik tarafından üstlenmesini sağlayacak inisiyatif ele alınmalı. Bu konuda , ve Almanya'ya iş düşüyor" dedi. Röttgen böylece amacın Suriye'nin ve o ülke vatandaşlarının yeniden bölgeye yerleşmesinin değil de Türkiye'yi oradan uzaklaştırmak olduğunu gözler önüne serdi.

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