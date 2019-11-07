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  • 07.11.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 21:41

Avrupa'da çalıntı lüks araçları satan çete çökertildi

EUROPOL'ün Avrupa'da çaldıkları lüks otomobilleri sahte evrakla Polonya’da satan suç örgütüne yönelik operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Soruşturmanın genişlemesiyle daha fazla aracın ve paranın ele geçirilmesinin beklendiği belirtildi.

EUROPOL duyurdu! O çete çökertildi

Avrupa Birliği Polis Teşkilatınca (EUROPOL) Avrupa genelinde çalıntı lüks otomobilleri sahte evrakla Polonya'da satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişinin tutuklandığı bildirildi.

EUROPOL'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında Polonya polisi tarafından İsveç'ten getirildiği anlaşılan çalıntı bir aracın ele geçirilmesiyle başlayan operasyon kapsamında Avrupa'da birçok ülkede lüks araç hırsızlığı yapan çete çökertildi.

Operasyonda çalıntı araçların satışından elde edildiği öngörülen 280 bin avro ve çalıntı kaydı bulunan 5 ara ele geçirildi.

Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştirerek satan çete üyeleri plaka, GPS ve diğer elektronik aksamları söktükten sonra parçalayarak sattı.

Örgüt üyesi 9 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın genişlemesiyle daha fazla aracın ve paranın ele geçirilmesinin beklendiği belirtildi.


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