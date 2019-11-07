Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.11.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 13:06

üyesi Zdechovsky'den " anneleri"ne sürpriz ziyaret

üyesi , dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren " anneleri"ni ziyaret edecek. Zdechovsky, daha sonra basın açıklaması yapacak.

Diyarbakır annelerine sürpriz ziyaret

(AP) üyesi , dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AP üyesi ve AP ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a giden Zdechovsky, saat 14.00'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret edecek.

Zdechovsky, daha sonra basın açıklaması yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAvrupa Parlamentosu üyesi Zdechovsky'den "Diyarbakır anneleri"ne sürpriz ziyaret
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri