Yunan parlamenterden insanlık dışı talep: Çitlere elektrik verelim!

Yunanistan Milli Savunma Bakanı'na hitaben parlamentoya sunulan soru önergesinde Meriç'te Türk-Yunan sınırında bulunan "çelik çitin daha etkin sonuç vermesi için neden çite elektrik verilmediğini" sordu.

Velopulos soru önergesinde "her ne kadar hükümet çelik çit ve bölgede artan devriyelerin yasa dışı göçmenlerin Yunanistan'a girişini imkansız kıldığını savunsa da, son dönemde bahse konu kara sınırlarında ülkemizde gittikçe daha çok göçmen giriş yapıyor" ifadelerini kullandı.

AB: MÜLTECİLER FELAKETİN EŞİĞİNDE

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan'da kamplarda yaşayan mültecilerin durumunun felaketin eşiğinde olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Yunan adalarındaki mültecilerin durumunun son 12 ay içerisinde giderek kötüleştiği, uygun olmayan koşullarda yaşayan mülteciler için acil önlem alınması gerektiği belirtildi.

Göçmenlerin Avrupa kıtasına giriş kapısı olarak bilinen Yunanistan'da yaklaşık 70 bin mültecinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bu sayının 34 bininin Yunan adalarında yaşam sürdüğü biliniyor.