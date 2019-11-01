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  • 01.11.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 10:49

Yunan parlamenterden insanlık dışı talep: Çitlere elektrik verelim!

Yunan Parlamentosu’nda yer alan “Yunan Çözümü” (Ellini Lisi) Partisi Genel Başkanı Kiryakos Velopoulos Türk-Yunan sınırındaki çelik çitle ilgili şaşırtan bir soru önergesi sundu. , 'daki lerin durumunu 'felaketin eşiğinde' olarak niteledi.

Yunan parlamenterden insanlık dışı talep!

Milli Savunma Bakanı'na hiten parlamentoya sunulan soru önergesinde Meriç'te Türk-Yunan sınırında bulunan "çelik çitin daha etkin sonuç vermesi için neden çite elektrik verilmediğini" sordu.

Velopulos soru önergesinde "her ne kadar hükümet çelik çit ve bölgede artan devriyelerin yasa dışı göçmenlerin Yunanistan'a girişini imkansız kıldığını savunsa da, son dönemde bahse konu kara sınırlarında ülkemizde gittikçe daha çok göçmen giriş yapıyor" ifadelerini kullandı.

AB: MÜLTECİLER FELAKETİN EŞİĞİNDE
İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan'da kamplarda yaşayan lerin durumunun felaketin eşiğinde olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Yunan adalarındaki mültecilerin durumunun son 12 ay içerisinde giderek kötüleştiği, uygun olmayan koşullarda yaşayan mülteciler için acil önlem alınması gerektiği belirtildi.

Göçmenlerin Avrupa kıtasına giriş kapısı olarak bilinen Yunanistan'da yaklaşık 70 bin mültecinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bu sayının 34 bininin Yunan adalarında yaşam sürdüğü biliniyor.

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