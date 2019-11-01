Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 01.11.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 15:30

'dan kritik açıklaması

merkezli silah üreticisi Rosoboronexport'un başkanı , 'ye hava savunma sistemi teslimatını planlanandan erken tamamladıklarını söyledi.

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rosoboronexport Başkanı , "Yaptırımlara karşın, 'ye parçalarının tümünün teslimatını planlanandan erken tamamladık. 'daysa Kalaşnikof tüfeklerinin 200 serisinin üretimi için ortak bir fabrika açtık, ki bu dünyada bir ilk" dedi.

Miheyev, Türkiye'ye Rus S-400 savunma sistemi teslimatının beklediklerinden daha erken bir tarihte tamamlandığı açıklamasını daha önce de yapmıştı.

Teslimat için Türkiye'ye 72 uçuş gerçekleştirildiği bilgisini de veren Rosoboronexport yetkilisi, ayrıca Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatı görüşme yaptıklarını da söylemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan kritik S-400 açıklaması
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri