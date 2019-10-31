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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:26

ABD’den dikkat çeken itirafı!

’nin ’dan aldığı hava savunma sistemi hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan ABD , Türkiye’yi bu sistemden vazgeçiremediklerini söyledi.

ABD , Ankara'yı Rus hava savunma sisteminden vazgeçiremediklerini söyledi.

ABD Başkanı tarafından Moskova Büyükelçiliği görevine aday gösterilen Sullivan, Se'nun Dışişleri Komitesi'ndeki oturumda, "Henüz bu noktaya ulaşamadık, NATO'daki müttefikimiz olan Türkleri, bu sistemlerden, savaşa tam hazır duruma gelmeden ve uçan araçları 'renklendirmeye' başlamadan vazgeçerek verdikleri zararı ortadan kaldırma ihtiyacı olduğuna ikna edemedik" dedi.

Sullivan, "CAATSA yaptırımlarını ve bu alımın önemli olup olmadığı konusu inceleniyor. Bu alımın önemsiz olduğunu söyleyemem, çünkü 'e karşı, S-400 ve uçak aldığı için yaptırım uyguladık" diye ekledi.

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