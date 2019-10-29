Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.10.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 07:19

'den sürpriz açıklaması! Tarih verdiler

, ’nin ’dan aldığı hava savunma sistemlerini bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirmesini bekliyor. İlk S-400 teslimatı 12 Temmuz'da başlamıştı.

ABD'den sürpriz S-400 açıklaması!

'nın () Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nin sistemlerini yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Eylül 2017'de , Türkiye'nin S-400 sevkiyatını öngören anlaşma kapsamında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

S-400 sözleşmesi, Türkiye tarafına kısmi üretim teknolojilerinin devredilmesini öngörüyor.

İlk teslimatlar 12 Temmuz'da başlamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD'den sürpriz S-400 açıklaması! Tarih verdiler
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri