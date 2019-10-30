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  • 31.10.2019 06:53
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 06:59

Esad'dan 'li teröristlere skandal çağrı! Orduya katılmalarını istedi...

'nin karşısında direnç gösteremeyen ve ABD'nin ardından arkasını dayayacak destek arayan /'ya yönetiminden skandal bir çağrı geldi. YPG'lileri rejim ordusuna katılmaya davet etti.

Esad'dan teröristlere skandal çağrı!

devlet ajansı Sana tarafından yayımlanan açıklamada bakanlık, orduya katılmak isteyenler için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, bugüne kadar zorunlu askerlikten kaçmış olanların ve yetkililer tarafından aranmakta olanların da bu düzenlemelerden yararlanabileceğini belirtti.

BBC İzleme Servisi'nin aktardığına göre bakanlığın 'nin ana çatısını oluşturduğu 'yi işaret eden açıklamasında "Suriye toprağını tehdit eden Türk saldırganlığına karşı" ortak direniş ifadeleri de yer aldı.

Sana'nın aktardığına bir başka gelişmeye göre Suriye İçişleri Bakanlığı da SDG'nin kurduğu polis birimi olan Kürt İç Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına Suriye polisine katılma çağrısında bulundu.

Suriye Eğitim Bakanlığı da ülkenin kuzeydoğusunda yıllardır Suriye hükümetine bağlı okullarda eğitim alamayan öğrencileri eğitim sistemine dahil etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından 'nin operasyonunu durdurmak için Suriye ordusunu davet eden Suriye Demokratik Güçleri'nin, ilerleyen süreçte Suriye ordusuna 5. kolordu olarak katılabileceği belirtiliyordu.

ise YPG mensuplarının Suriye ordusuna katılma olasılığı hakkında "Biz Sayın Putin'e bir hatırlatma yaptık; sizin dediğinizin değişik bir versiyonuydu. Dedik ki 'Bunlar icabında rejimin elbiselerini giymek suretiyle arazide kalırsa ne olur?' 'Müsaade etmeyiz' dedi" diye konuşmuştu.

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