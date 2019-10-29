ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın başına geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, etkisiz hale getirilen ismi açıklamadı.
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın başına geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, etkisiz hale getirilen ismi açıklamadı.
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