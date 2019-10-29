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  • 29.10.2019 16:34
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 16:47

Son dakika... Trump Twitter'dan duyurdu! 'ta Bağdadi'nin yerini alacak isim öldürüldü

Son dakika haberi... Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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