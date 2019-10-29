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  • 29.10.2019 08:37
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 08:47

'den skandal çıkışı! / sevici 'tan alçak iftira

'nin eski 'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett , terör örgütü Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun 'de olmasına dikkat çekerek, 'ye yönelik skandal ithamlarda bulundu.

ABD'den alçak iftira!

Brett , gazetesinde "Bağdadi'nin ölümü 'de neyi kaybettiğimizi vurguluyor" başlığıyla yayınlanan makalesinde, Bağdadi'nin öldürülmesinin uygar dünya için kutlanası bir olay olduğunun altını çizdi.

BAĞDADİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI
'nin eski 'la Mücadele Özel Temsilcisi, makalesinin bir bölümünde de, 'yi suçlayıcı ithamlarda bulundu:

"Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var." diyen McGurk, Bağdadi'nin Türkiye'nin askeri gözlem noktalarının olduğu 'de bulunmasına atıfta bulunarak, ABD'nin operasyonu Türkiye'den habersiz gerçekleştirdiğini de iddia etti.

Brett McGurk, makalesinde yine Suriye'de gelişiminde katkı sağladığı terör örgütü 'yi savunarak, ABD'nin Suriye'de istihbarat için Türkiye'ye değil YPG'ye başvurmak zorunda kaldığını öne sürdü.

KENDİ BAŞKANI, "SELEFİM DEAŞ'I KURDU" DEMİŞTİ
McGurk, DEAŞ'la ilgili Türkiye'yi suçlamaya kalksa da dünya kamuoyu biliyor ki; ABD Başkanı , DEAŞ'ın varlığından eski Başkan 'yı sorumlu tutmuştu.

BAĞDADİ İDLİB'DE "GERÇEKTEN" ÖLDÜRÜLDÜ İSE, YPG BÖLGESİNDEN GEÇTİ
ABD yönetimi, Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyursa da, DEAŞ liderinin YPG'nin, dolayısıyla ABD askerlerinin ve Suriye rejiminin kontrolündeki bölgelerden geçmeden İdlib'e 'uçarak konması' gerçek dışı görülüyor.

İstihbarat verileri, ABD'nin kendisiyle işi biten Bağdadi'yi, daha önce de ellerindeki DEAŞ'lıları farklı bölgelere dağıtan YPG'li teröristlerin eliyle İdlib'e geçirdiği yönünde.

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