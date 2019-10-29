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tiyatrosu bitti

sayesinde bölgedeki e sahip olan , kafa kesen örgütü gözden çıkardı. Bağdadi’nin öldürüldüğünü açıkladı. Ama dünya buna temkinli yaklaştı.

DEAŞ tiyatrosu bitti
ABD eski Başkanı 'nın kurduğu iddia edilen 'a karşı 'nin de desteği ile operasyon düzenlendi. 'li komandolar, kafa kesen örgütün liderinin evi olduğu bildirilen binayı yerle bir etti. İddiaya göre terörisbaşı Ebu Bekir el-Bağdadi, tünele girdi. Ama uzman köpekler, peşinden gitti. Kurtulamayacağını anlayan Bağdadi, bombalı yelekle kendini imha etti. ABD Başkanı , "Dünyayı Bağdadi'den kurtardık" dedi.



Washington'a davet ettikleri terörist Mazlum Kobani "Bağdadi'yi ABD ile ortak harekatta öldürdük" dedi. 'nın, operasyona şüphe ile baktığı bildirildi. Yapılan yorumlarda ise "Suriye'de DEAŞ tiyatrosunun bittiği, e sahip olan ABD'nin Bağdadi'yi gözden çıkardığı" kaydedildi.



Bağdadi'nin yerine "profesör" takma adıyla anılan terörist Abdullah Kardaş'ın geçeceği iddia edildi.



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