DEAŞ tiyatrosu bitti

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın kurduğu iddia edilen DEAŞ'a karşı Türkiye'nin de desteği ile operasyon düzenlendi. ABD'li komandolar, kafa kesen örgütün liderinin evi olduğu bildirilen binayı yerle bir etti. İddiaya göre terörisbaşı Ebu Bekir el-Bağdadi, tünele girdi. Ama uzman köpekler, peşinden gitti. Kurtulamayacağını anlayan Bağdadi, bombalı yelekle kendini imha etti. ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyayı Bağdadi'den kurtardık" dedi.
Washington'a davet ettikleri terörist Mazlum Kobani "Bağdadi'yi ABD ile ortak harekatta öldürdük" dedi. Rusya'nın, operasyona şüphe ile baktığı bildirildi. Yapılan yorumlarda ise "Suriye'de DEAŞ tiyatrosunun bittiği, petrole sahip olan ABD'nin Bağdadi'yi gözden çıkardığı" kaydedildi.
Bağdadi'nin yerine "profesör" takma adıyla anılan terörist Abdullah Kardaş'ın geçeceği iddia edildi.
Washington'a davet ettikleri terörist Mazlum Kobani "Bağdadi'yi ABD ile ortak harekatta öldürdük" dedi. Rusya'nın, operasyona şüphe ile baktığı bildirildi. Yapılan yorumlarda ise "Suriye'de DEAŞ tiyatrosunun bittiği, petrole sahip olan ABD'nin Bağdadi'yi gözden çıkardığı" kaydedildi.
Bağdadi'nin yerine "profesör" takma adıyla anılan terörist Abdullah Kardaş'ın geçeceği iddia edildi.
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