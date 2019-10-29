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  • 29.10.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 14:36

Putin'den Erdoğan'a tebrik telgrafı

Devlet Başkanı , Başkan 'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi. Telgraf büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşıldı.

Putin'den Erdoğan'a tebrik telgrafı

'nın 'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı 'in Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı nedeniyle 'a bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında telgrafın içeriğine ilişkin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yüksek seviyeye ulaştığını memnuniyetle kaydeden Rus lider, Türk vatandaşlarına saadet ve refah dileklerini iletti" denildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabında ayrıca, İstiklal Marşı'nın Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu tarafından icra edildiği bir video da paylaşıldı ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yılı kutlu olsun!" notu düşüldü.

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