Putin'den Erdoğan'a tebrik telgrafı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında telgrafın içeriğine ilişkin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yüksek seviyeye ulaştığını memnuniyetle kaydeden Rus lider, Türk vatandaşlarına saadet ve refah dileklerini iletti" denildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabında ayrıca, İstiklal Marşı'nın Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu tarafından icra edildiği bir video da paylaşıldı ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yılı kutlu olsun!" notu düşüldü.