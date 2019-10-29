Millet ve devlet olarak, varlığımızı korumak için tarihi bir mücadele veriyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bunun parçasıdır. Tüm tuzakları bozarak bugünlere geldik. Bu süreci de Cumhuriyetimizi bize miras bırakanların vizyonuna uygun şekilde sonuçlandıracağız.
Başkan Erdoğan, Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümünde Türkiye'ye seslendi. Dosta düşmana mesaj verdi:
TÜM TUZAKLARI BOZUYORUZ
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılında dosta düşmana mesaj verdi. "Ülkemize çok yönlü saldırılar, kesintisiz sürüyor. Tuzakları bozarak, bugünlere geldik" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılında dünyaya seslendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin zafere ulaşmasında ve yeni devletin kuruluşunda görev üstlenen kahramanları saygıyla yad ettiğini kaydetti. "Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de Cumhuriyetimiz'i bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.
YPG ÇEKİLMEZSE HAREKATA DEVAM
Başkan Erdoğan, MKYK ve MYK toplantılarının ardından önemli mesajlar verdi: YPG'li teröristler çekilmezse, vakit dolduğunda harekata kaldığımız yerden devam ederiz. Operasyonu bitirmedik sadece ara verdik. Son teröriste kadar terörle mücadelemiz sürecek.
Türkiye'nin dört bir yanında 29 Ekim nedeniyle bayraklar asıldı. İstanbul'da da gökdelenler Ay-yıldızla süslendi.
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