Alman dergisi Der Speigel skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Dergi DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafıyla duyurdu.

Spiegel haberi "Tepkiler: Dünya Al-Baghdadi'yi özlemeyecek" başlığıyla verdi. Haber Twitter'da Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaşıldı.

KÜSTAH İFADELERE YER VERMİŞTİ

Daha önce de Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer veren dergi, 2016 yılında kapağında Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel illüstrasyonlarına bir arada yer vermiş 'Korkunç dost: Erdoğan, özgürlük ve demokrasiye karşı savaşıyor' ifadelerini kullanmıştı.

Dergi kapağında daha önce "Neo Magazin Royale" adlı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okuyan mizahçı Jan Böhmermann'ın fotoğrafını da kullanmıştı.