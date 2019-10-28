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  • 28.10.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 11:18

'den bir skandal daha: Bağdadi'nin ölüm haberini Erdoğan fotoğrafıyla verdiler

Alman dergisi yeni bir skandala imza attı. Dergi lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü haberini Erdoğan'ın fotoğrafıyla duyurdu. Dergi haberin başlığında “Tepkiler: Dünya Al-Baghdadi'yi özlemeyecek" ifadelerini kullandı. Dergi daha önce de Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer vermişti.

Der Spiegel'den bir skandal daha!

Alman dergisi Der Speigel skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Dergi lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesini, fotoğrafıyla duyurdu.

Spiegel haberi "Tepkiler: Dünya Al-Baghdadi'yi özlemeyecek" başlığıyla verdi. Haber Twitter'da Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaşıldı.

KÜSTAH İFADELERE YER VERMİŞTİ
Daha önce de Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer veren dergi, 2016 yılında kapağında Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel illüstrasyonlarına bir arada yer vermiş 'Korkunç dost: Erdoğan, özgürlük ve demokrasiye karşı savaşıyor' ifadelerini kullanmıştı.

Dergi kapağında daha önce "Neo Magazin Royale" adlı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okuyan mizahçı Jan Böhmermann'ın fotoğrafını da kullanmıştı.

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