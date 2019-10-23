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  • 23.10.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 17:31

Tarihi anlaşma sonrası Alman basını ağlıyor! 'nun tek kaybedeni

Alman , "'nin kaderi belirlendi" başlığını verdiği analizinde, ’nin ile yaptığı tarihi anlaşmayı gündemine taşıyarak, bölgede tek kaybedenin terör örgütü olduğunu söyledi.

Alman basını ağlıyor: YPG kaybetti

'nin 'ya yaptığı 'deki anlaşması, gündem belirlemeye devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilân edilmesinden sonra Türkiye'nin isteği doğrultusunda birliklerini bölgeden çekmeye başlayan 'nin ardından 'li teröristlere bir diğer hamle de Rusya'dan geldi.

ÖNCE ABD, ARDINDAN RUSYA TERK ETTİ
'la yaptığı görüşmeden sonra Türkiye'nin güvenli bölge anlaşmasını kabul eden Putin, YPG ile yapılan mücadelede Türkiye'ye destek vereceğini açıkladı.

Türkiye'nin yaptığı başarılı anlaşmalardan sonra dış yardımları kesilen YPG örgütü, anlaşma doğrultusunda bölgeyi terk etti.

"YPG KAYBETTİ"
Harekatın başından itibaren Türkiye'yi kötü göstermeye çalışan Batı medyası ise nihayet, yaşanan gelişmeler ardından gerçekleri yazmaya başladı.

Alman , "Suriye'nin kaderi belirlendi" başlığını verdiği analizinde, bölgede tek kaybedenin YPG terör örgütü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önce ABD, ardında Rusya ile yaptığı anlaşmalar sonucunda güç kazandığının belirtildiği yazıda, teröristlerin buna boyun eğmekten başka bir çaresi olmadığı çıkarımına da yer verildi.

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