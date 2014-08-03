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  • 28.10.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 11:06

yine 'ı hedef aldı

Gezi olaylarında Türkiye aleyhinde propaganda makinesine dönüşen Almanya'nın ünlü dergisi yine 'ı hedef aldı.

Almanlar yine sahnede!
Gezi olaylarıyla başlayan süreçte Merkel hükümetinin Türkiye aleyhindeki tutumuna en büyük destek kuşkusuz Alman basınından gelmişti.

ÖNCE GEZİ SONRA KÖŞK SEÇİMLERİ

Gezi'deki eylemleri ve polisin müdahalesini olduğundan daha ağır ifadelerle haftalarca gündemde tutan, tarihinde ilk kez Türkçe kapakla çıkarak Gezi gençliğine "Boyun eğme" diye seslenen bu kez de 'ı kapağına taşıdı.

Ünlü Alman Dergisi "Erdoğan Devleti" kapağıyla çıkarak "Türkiye özgür kalacak mı?" diye sordu.



ERDOĞAN ZALİM BİR HÜKÜMDAR

Der Spiegel, Başbakan Erdoğan'ın Köşk'e çıkma durumunda Türkiye'nin "Erdoğan devleti"ne dönüşeceğini savunarak gurbetçi Türkler'e propaganda yaptı. Der Spiegel haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Göreve reformcu bir demokrat gibi başlayan Erdoğan, eski elit kesime ve Gezicilere karşı mücadelesinde zalim bir hükümdara dönüştü. Erdoğan şimdi de başkan seçilmek istiyor. Böyle bir despota mı dönüşecek"

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adalet adalet

nerede bu gurbetcıler. neden bırseyler yapmıyorlar orada

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evet0
hayır0
cevapla 04.08.2014 18:30
BABA BABA

başbakan padişahmış diktatörmüş bu adamı biz seciyoruz padişahlığıda bize diktatörlüğüde bize size neresi batıyor ey yahudi yalakaları

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.08.2014 18:11
nayim yurdakul nayim yurdakul

artık miletin gözü açıldı.der spigelin yahudi tohumu olduğunu herkes biliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır0
cevapla 04.08.2014 01:16
aziz azizi aziz azizi

çok meşhur ve tesirli bir atasözümüz var:"domuzdan post,berlin ayısından dost olmaz."olmadı,olamıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır0
cevapla 04.08.2014 01:03
hayri hayri

Başbakan bizim. oy da bizim istediğimize veririz. kime ne oluyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır1
cevapla 04.08.2014 00:22
Haberin tüm yorumlarını okuyun (31 yorum)

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