Gezi olaylarıyla başlayan süreçte Merkel hükümetinin Türkiye aleyhindeki tutumuna en büyük destek kuşkusuz Alman basınından gelmişti.
ÖNCE GEZİ SONRA KÖŞK SEÇİMLERİ
Gezi'deki eylemleri ve polisin müdahalesini olduğundan daha ağır ifadelerle haftalarca gündemde tutan, tarihinde ilk kez Türkçe kapakla çıkarak Gezi gençliğine "Boyun eğme" diye seslenen Der Spiegel bu kez de Erdoğan'ı kapağına taşıdı.
Ünlü Alman Dergisi "Erdoğan Devleti" kapağıyla çıkarak "Türkiye özgür kalacak mı?" diye sordu.
ERDOĞAN ZALİM BİR HÜKÜMDAR
Der Spiegel, Başbakan Erdoğan'ın Köşk'e çıkma durumunda Türkiye'nin "Erdoğan devleti"ne dönüşeceğini savunarak gurbetçi Türkler'e propaganda yaptı. Der Spiegel haberinde şu ifadelere yer verdi:
"Göreve reformcu bir demokrat gibi başlayan Erdoğan, eski elit kesime ve Gezicilere karşı mücadelesinde zalim bir hükümdara dönüştü. Erdoğan şimdi de başkan seçilmek istiyor. Böyle bir despota mı dönüşecek"
ÖNCE GEZİ SONRA KÖŞK SEÇİMLERİ
Gezi'deki eylemleri ve polisin müdahalesini olduğundan daha ağır ifadelerle haftalarca gündemde tutan, tarihinde ilk kez Türkçe kapakla çıkarak Gezi gençliğine "Boyun eğme" diye seslenen Der Spiegel bu kez de Erdoğan'ı kapağına taşıdı.
Ünlü Alman Dergisi "Erdoğan Devleti" kapağıyla çıkarak "Türkiye özgür kalacak mı?" diye sordu.
ERDOĞAN ZALİM BİR HÜKÜMDAR
Der Spiegel, Başbakan Erdoğan'ın Köşk'e çıkma durumunda Türkiye'nin "Erdoğan devleti"ne dönüşeceğini savunarak gurbetçi Türkler'e propaganda yaptı. Der Spiegel haberinde şu ifadelere yer verdi:
"Göreve reformcu bir demokrat gibi başlayan Erdoğan, eski elit kesime ve Gezicilere karşı mücadelesinde zalim bir hükümdara dönüştü. Erdoğan şimdi de başkan seçilmek istiyor. Böyle bir despota mı dönüşecek"
kalan karakter 1000
nerede bu gurbetcıler. neden bırseyler yapmıyorlar orada
başbakan padişahmış diktatörmüş bu adamı biz seciyoruz padişahlığıda bize diktatörlüğüde bize size neresi batıyor ey yahudi yalakaları
artık miletin gözü açıldı.der spigelin yahudi tohumu olduğunu herkes biliyor
çok meşhur ve tesirli bir atasözümüz var:"domuzdan post,berlin ayısından dost olmaz."olmadı,olamıyor.
Başbakan bizim. oy da bizim istediğimize veririz. kime ne oluyor.
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