Kalın'ın açıklamalarından satır başları:



Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır, biz DEAŞ'da önemli mücadele vermiş bir ülkeyiz.

Binlerce DEAŞ'lıyı sınırda durdurduk yargıladık, sınır dışı yaptık ülkelerine geri gönderdik, bu örgütün yükselişine paralel olarak iddi bir mücadele verdik. Bu örgüt bir beladır, kanserdir bir çok müslümanın kanına girmiştir.

Bu sahte ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de desteklediği bir konudur.

Türkiye'ye karşı DEAŞ'ı destekliyor adı altında yapılan kara propagandaya Fırat Kalkanı Harekatı'nda verdik.

Son dönemde dini kullanan iki tane büyük terör örgütü ile karşı karşıya kaldık bunlardan biri DEAŞ diğeri FETÖ'dür. DEAŞ dünyaya saldırdığı için küresel tehdit olarak görülüyor ama FETÖ örneğini biz 15 Temmuz'da gördük.,

Dünyanın anlamadığı şey bu, aynı anda üç terör örgütüne karşı mücadele eden tek ülkedir, DEAŞ, FETÖ, PKK ve bu mücadelede malesef dünya yanımızda durmuyor.

DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Yakalayıp iade ettiğimiz DEAŞ'lılar serbest bırakıldılar, bunlar bildiğiniz gibi terör eylemlerine karıştılar. Bizim devraldığımız bölgelerdeki DEAŞ'lılar AB ülkeleri kendi vatandaşı olan DEAŞ'lıları geri almak istemiyor, ama burada çok garip bir durum var terörle mücadele ediyorsak buna el birliği ile destek olunması gerekir.

Hem sahada hem masada güçlü olmanın çok güzel bir örneğini ortaya koyduk, mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek.

Mesrur Barzani ziyareti önceden planlanmış bir ziyaret.

Cumhurbaşkanımıza bir Londra daveti var, Cumhurbaşkanımız da haklı olarak gelin İstanbul'da Antep'de ya da Urfa'da yapalım dedi bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor eğer gerçekten bu konuyu önemsiyorlarsa bu toplantıyı gelip Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın misafiri olurlar.