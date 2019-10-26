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  • 26.10.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 15:58

Amerikalılar Ruslara fena yakalandı! çalışmaları böyle görüntülendi

, Amerika'nın 'den çıkardığı ü diğer ülkelere götürerek sattığını belirlediklerini söyledi. Konaşenkov, "Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarından tankerleri, askerleri ve ABD özel askeri şirketlerin çalışanlarının koruması altında kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor. Bu konvoylara saldırı düzenlenmesi durumunda derhal ABD özel hareket ve hava kuvvetleri devre giriyor." dedi.

Amerikalılar Ruslara fena yakalandı!

'deki kuyularında hakimiyet sağlamaya çalışan Amerika ile Rusya, büyük bir yarış içerisinde.

İki ülke de petrole tamamen hakim olabilmenin yollarını arıyor.

Bölgedeki süreç devam ederken Rusya'dan, Amerika'ya bir gol geldi.

, " Şefi Mark Esper'in, 'petrol sahalarını 'a karşı korumak için' askerlerinin Suriye'nin doğusunda kalması gerektiği yönündeki açıklaması şaşırtmamalı.

"DEVLET HAYDUTLUĞU"
Uluslararası hukuk ya da Amerikan kanunları olsun hiçbir yerde, Suriye'deki petrol yataklarını Suriye ve halkından koruma ve savunma gibi ABD askerlerine meşru görev belirtilmedi ve böyle bir olamaz. Bu yüzden halihazırda Washington'un yaptıkları, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarının işgali ve silahlı kontrol altında tutulması, basitçe söylemek gerekirse, uluslararası bir devlet haydutluğu.

RUSYA UZAYDAN GÖRDÜ
Rusya Savunma Bakanlığı'nın uzay keşfinin sunduğu görüntülerinin gösterdiği gibi Suriye petrolü, Fırat'ın doğusunda DEAŞ bozguna uğratılmadan önce ve sonra aktif olarak ABD askerlerinin güvenli koruması altında üretilip yoğun biçimde tankerleriyle Suriye dışındaki rafinerilere götürülüyordu. Aynı zamanda Washington, Suriye'ye petrol ürünlerinin teslimine yönelik yaptırım ilan etmişti. Bu yaptırımlar sadece ABD değil diğer ülkelerin şirketlerini de kapsıyor.

SURİYE'DEKİ PETROLÜ KAÇAK YOLLARDAN GÖTÜRÜYORLAR
Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarından benzin tankerleri, ABD askerleri ve ABD özel askeri şirketlerin çalışanlarının koruması altında kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor. Bu konvoylara saldırı düzenlenmesi durumunda derhal ABD özel hareket ve hava kuvvetleri devre giriyor."

AYDA 30 MİLYON DOLAR
Suriye kaçak petrolün varil fiyatının 38 dolar olduğuna dikkat çeken Konaşenkov, "ABD devlet servislerinin bu 'özel işletmesinin' aylık kazancı 30 milyon doları geçiyor. Bu aralıksız, ABD devletinin kontrolü ve vergilerinden arınmış bu finansal akış için Pentagon ve Langley yönetimi, Suriye'deki petrol kuyularını hayali 'gizli DEAŞ hücrelerine' karşı sonsuza kadar korumaya ve savunmaya hazır." ifadelerini kullandı.


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