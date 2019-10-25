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  • 25.10.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 17:18

Mark Esper: ABD, 'deki ü korumak için asker gönderebilir

ABD , yaptığı açıklamada ABD'nin, 'nin kuzeydoğusundaki kontrolünde bulunan alandaki sahalarını korumak için asker ve zırhlı araçlar göndermeyi düşündüğünü söyledi.

'ya üye 29 ülkenin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluşturan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşan ABD , ABD'nin IŞİD militanlarının sahalarına erişim sağlamayacağından emin olmak istediğini bildirdi.

ABD'nin petrol sahaları çevresinde zırhlı araçlarla askerlerini yeniden konumlandırmayı düşündüğünü belirten Esper, kaç asker olacağını söylemekten çekindi.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı tüm ABD askerlerinin 'yi terk etmesi konusunda ısrar etmişti.

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