NATO'ya üye 29 ülkenin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluşturan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin IŞİD militanlarının petrol sahalarına erişim sağlamayacağından emin olmak istediğini bildirdi.

ABD'nin petrol sahaları çevresinde zırhlı araçlarla askerlerini yeniden konumlandırmayı düşündüğünü belirten Esper, kaç asker olacağını söylemekten çekindi.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump tüm ABD askerlerinin Suriye'yi terk etmesi konusunda ısrar etmişti.



