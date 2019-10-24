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  • 25.10.2019 07:28
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 07:28

'nin 'deki asıl amacı belli oldu! Mesele ile mücadele değil müş!

'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı olan , 'nin üzerindeki yeni planını açıkladı. "Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye'nin belirli bölgelerindeki ün veya 'ın eline geçmesini önleyebileceğimiz bir plan hazırlıyor" ifadelerini kullandı. ABD medyasında yer alan haberlere göre söz konusu petrol sahalarının korunması için 30 Abrams tankından oluşan zırhlı bir tugayın gönderileceği iddia edildi.

ABD'nin Suriye'deki asıl amacı belli oldu!

, Savunma Bakanlığının (Pentagon) 'deki kaynaklarını korumak için plan hazırlığında olduğunu belirtti.

Beyaz Sarayda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley ile yapılan brifinge katılan 10 senatörden biri olan Graham, brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

PETROL İRAN'IN ELİNE GEÇMESİN
Graham, Suriye'deki petrol kaynaklarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, "Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye'nin belirli bölgelerindeki petrolün veya 'ın eline geçmesini önleyebileceğimiz bir plan hazırlıyor." dedi.

YENİ BİR ASKERİ BİRLİK GÖNDERİLECEK İDDİASI
Graham, planla alakalı detaylı bir bilgi paylaşmazken, ABD medyasında yer alan haberlere göre söz konusu petrol sahalarının korunması için 30 Abrams tankından oluşan zırhlı bir tugayın gönderileceği ileri sürüldü.

Söz konusu planın gerçekleşmesi durumunda bölgede ve Suriye rejimine karşı ABD'nin ateş gücünde önemli bir artış sağlanmış olacak.

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