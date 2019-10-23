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Kara gölge 'dan kara ima

Gölge diye tanınan araçta yapılabilecek suikastları gündeme getirdi. Liderleri, sözde siber suikastlara karşı uyardı. Başkan ’ın makam otomobilini örnek gösterdi.

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