ABD istihbaratı CIA ile içli dışlı olan düşünce kuruluşu Stratfor, haddini aştı. Liderleri, sözde siber suikastlara karşı uyardı. Tehdit yağdırdı.
"Araç kaynaklı saldırıya hazır mısınız" adlı çalışmada görsel olarak Erdoğan'ın arabasını kullandı. Böylece dilinin altındaki baklayı da çıkardı.
"Araç kaynaklı saldırıya hazır mısınız" adlı çalışmada görsel olarak Erdoğan'ın arabasını kullandı. Böylece dilinin altındaki baklayı da çıkardı.
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