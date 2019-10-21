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  • 22.10.2019 01:00
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 01:00

Stratfor'dan çirkin ima! üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdiler

hain darbe gecesi Başkan Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını yayınlayan destekli düşünce kuruluşu Stratfor, şimdi de 'Araç kaynaklı bir için hazır mısınız?'' başlıklı makalesinde Başkan Erdoğan'ın nın görselini kullandı.

Stratfor'dan çirkin ima!

Amerika Birleşik Devletleri Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın () desteklediği düşünce kuruluşu Stratfor, Cumhurbaşkanı 'ı hedef gösteren bir yazı ve fotoğraf yayınladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKAM ARACI GÖRSEL OLARAK KULLANILDI

"Araç kaynaklı bir siber saldırı için hazır mısınız?" başlığıyla yayınlanan yazının görselinde dünyadaki binlerce liderin arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabasının seçilmesi dikkatlerden kaçmadı.

SENARYO BİLE YAZDILAR
Yazıda; son teknolojik imkanlarla üretilen araçların lara karşı açık bir tehdit altında olduğu vurgulanırken konuyla ilgili senaryolara yer verildi.

TARİHİ HAREKATTAN RAHATSIZ OLDULAR
Türkiye'nin 'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde tepkilere neden olmuştu.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALMIŞTI
Operasyonun ardından Türkiye ile masaya oturmak zorunda kalan Amerika yönetimi, Türkiye'nin ile ilgili şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştı.



GÖRSELİ DEĞİŞTİRDİLER
Öte yandan CIA destekli düşünce kuruluşu Stratfor tepkilerin ardından makaledeki görseli değiştirdi.

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