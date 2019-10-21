Amerika Birleşik Devletleri Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) desteklediği düşünce kuruluşu Stratfor, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren bir yazı ve fotoğraf yayınladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKAM ARACI GÖRSEL OLARAK KULLANILDI

"Araç kaynaklı bir siber saldırı için hazır mısınız?" başlığıyla yayınlanan yazının görselinde dünyadaki binlerce liderin arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabasının seçilmesi dikkatlerden kaçmadı.

SENARYO BİLE YAZDILAR

Yazıda; son teknolojik imkanlarla üretilen araçların siber saldırılara karşı açık bir tehdit altında olduğu vurgulanırken konuyla ilgili senaryolara yer verildi.





TARİHİ HAREKATTAN RAHATSIZ OLDULAR

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde tepkilere neden olmuştu.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALMIŞTI

Operasyonun ardından Türkiye ile masaya oturmak zorunda kalan Amerika yönetimi, Türkiye'nin Güvenli Bölge ile ilgili şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştı.







GÖRSELİ DEĞİŞTİRDİLER

Öte yandan CIA destekli düşünce kuruluşu Stratfor tepkilerin ardından makaledeki görseli değiştirdi.

