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  • 15.10.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 23:13

Beyaz Saray açıkladı: Perşembe günü Başkan Erdoğan ile görüşecek

Son dakika haberine göre Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı ve 'nun yarın 'ye geleceğini açıkladı. Pence, Perşembe günü Başkan Erdoğan ile görüşecek.

Beyaz Saray açıkladı! Mike Pence...

Başkan Yardımcısı ve , Suriye konusunu görüşmek üzere yarın 'ye gidecek.

ABD Başkanı , Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." ifadelerini kullandı.

PENCE, BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, 17 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

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