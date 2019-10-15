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  • 15.10.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:42

ABD Başkan Yardımcısı 'ye geliyor

’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı , dün Başkan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ’nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, ayrıca kendisinden ’ye gitmesini istediğini söyledi. Pence’in önümüzdeki günlerde ’ya gelmesi bekleniyor.

Kritik isim Türkiye'ye geliyor

Pence'in açıklamalarından kısa süre önce ise Trump, yakında 'ye yönelik yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu. Trump'ın Twitter'dan paylaştığı metne göre yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacak. Ayrıca iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara yükseltmek için yürütülen müzakereler askıya alınacak. Metne göre, görevdeki ve eski Türk yetkililere de yaptırım öngörülüyor. Kararname ayrıca finansal yaptırımlar, malvarlıkların dondurulması ve ABD'ye giriş yasağı gibi önlemleri içeriyor.

Trump yaptırımların detaylarını açıkladığı mesajında "Az sayıda ABD askerinin, IŞİD'in kalıntılarını dağıtmaya devam etmek üzere, güney 'deki At Tanf üssünde kalacağını" da söyledi.

"SAVAŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNENLER Mİ VAR?"
Öte yandan Suriye ile ilgili açıklamalarına Twitter'dan sürdüren Trump, "Kürtler ABD'yi müdahil etmek için bazı 'lıları serbest bırakıyor olabilir. Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa, onları kolaylıkla yeniden yakalar, ama çabuk hareket etmeleri lazım" dedi. "Gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşmamız gerektiğini düşünenler mi var?" ifadelerini kullanan Trump mesajına "ABD'nin orada kalmasını isteyenler, bizi Ortadoğu'ya sokanlar" diyerek devam etti.

"GÜNEY SINIRLARIMIZA ODAKLANMAYI TERCİH EDERİM"
Daha sonraki paylaşımlarında ise Trump, Suriye sınırları yerine ABD sınırlarını korumaya odaklandığını söyledi. Trump mesajında şunları kaydetti: "Bırakın Suriye ve Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Suriye'de Kürtlere yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir. Rusya, Çin ya da Napolyon Bonapart olması fark etmez. Bazıları ABD'nin 7 bin mil öteden, düşmanımız 'ın yönettiği Suriye'nin sınırlarını korumasını istiyor. Ben ülkemizin bir parçası olan güney sınırlarımıza odaklanmayı tercih ederim."

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