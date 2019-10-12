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  • 12.10.2019 22:56
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 23:02

'dan Arap Birliği'nin karşıtı taleplerine ret

'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin aleyhindeki taleplerini reddettiğini bildirdi

Libya'dan Arap Birliği'ne Türkiye tokadı!

UMH'ya bağlı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Libya, Türkiye Cumhuriyeti'yle iş birliğini durdurmayı ve diplomatik temsil seviyesini düşürmeyi reddediyor." denildi.

Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısının sonuç bildirisinde, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesinin" talep edilmesi üzerine bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra yerel basınında, Libya'nın Arap Birliği Temsilcisi Salih eş-Şemahi'nin, Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının açılışında konuşmayı reddettiğine dair haberler yer aldı.

'nin 9 Ekim'de başlattığı 'nın ardından Mısır yönetimi, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

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