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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 18:52

Cumhurbaşkanlığından ’nin skandal bildirisine sert tepki

Cumhurbaşkanlığından, ’na karşı ’nin yayınladığı kabul edilemez bildiriyi kınayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "’nin halkının haklarını savunmasından, ’ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen’de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığından o bildiriye sert tepki!

Cumhurbaşkanlığından, 'na karşı 'nin yayınladığı kabul edilemez bildiriyi kınayan bir açıklama yapıldı.

İletişim Başkanı , Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün yayımladığı bildiride ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliği'ni en sert biçimde kınıyorum.

Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs'ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen'de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir."

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