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  • 12.10.2019 04:37
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 04:37

'ndan sonra kudurdular! Temsilciler Meclisi'nden Trump'a "" tepkisi

Temsilciler Meclisi'ne 'ın "" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu. Ayrıca hafta içi 'ye karşı bir yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı daha sunulacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump'a Türkiye tepkisi

Temsilciler Meclisine 'ın 'nin 'nin kuzeyindeki terör örgütü / hedeflerine yönelik dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul tarafından sunulan karar tasarısına her iki kanadın da büyük destek verdiği belirtildi.

Tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Engel ve McCaul, ABD Başkanı 'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararını eleştirdi.

Açıklamasında terör örgütü YPG/PKK'yı savunan Engel, "Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti. Ülke değerlerimize ve ulusal güvenliğimize sırtını döndü. Bugün, bu tasarı ile alınan bu korkunç kararı reddediyor, Kongre üyeleri olarak, Başkan'ın gücünü kötüye kullanarak ilkelerimize ve güvenliğimize zarar verme girişiminin yanında olmadığımızı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Elliot Engel'in hafta içi Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde başlattığı terör operasyonunu durdurması ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik hedefli yaptırım uygulamasını içeren yeni bir tasarı daha sunacağı belirtildi.

BENZER BİR TASARI DA SENATOYA SUNULMUŞTU
Çarşamba günü kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Senato'ya yaptırım isteyen benzer bir tasarı sunduğunu açıklamış, Senatodaki her iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savunmuştu.

'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar için yaptırım istenen tasarıda, ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması isteniyor.


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