Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci gününde devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Bağdat'ta "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde de devam etti. Göstericiler dün olduğu gibi yine güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, Tahrir, Tayaran, Hallani ve Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Iraklı kadınların barışçıl tutumun korunması amacıyla eylemlere katılması da kolluk kuvvetlerini güç kullanmaktan alıkoymadı.

Kentte bazı yollar ulaşıma kapatılırken internet erişiminde de zaman zaman kesintiler oluyor.

Bu arada Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de katıldığı Ulusal Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısı devam ediyor.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLERDE ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Başkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle dün başlayan hükümet karşıtı protestolar, bugün de devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Zikar (Amara) vilayetinde, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine göstericiler Zikar Vilayet Meclisini basarak ateşe verdi.

Başkent Bağdat'ta ikinci gününde de devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bağdat'taki El-Halani ve El-Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda düzenlenen gösterilere, güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi için kadınlar da katıldı. Buna rağmen güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin katılımıyla olağanüstü toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı ise devam ediyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENDİLER

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.

Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

IRAK'TA SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM DURDURULDU

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu.

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

BAZI VİLAYETLERDE İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

Tüm birimler alarma geçirildi

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

IRAK'TA SADR'DAN GÖSTERİLERE DESTEK

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterileri genel grev ve oturma eylemleriyle destekleyebileceklerini belirtti.

Sadr, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterilerin barışçıl şekilde sürmesinden yana olduklarını dile getirerek, "Gösterileri, tüm halkın katılacağı şekilde genel grev ve oturma eylemleriyle destekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Sadr, şu ifadelere yer verdi:

"Halkın düzenlediği gösterilerin, hareketimizin adını taşıyan gösterilere dönüşmesini kamu çıkarı için uygun olmayacağını düşünüyoruz. Aksi halde reform devrimcilerine (Sadr hareketi mensuplarına) gösterilere katılma emri verirdik."

Sadr ayrıca, göstericilere karşı şiddet kullanılmasını kabul etmediklerini kaydetti.