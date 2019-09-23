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  • 23.09.2019 22:40
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 22:46

Başkan Erdoğan'dan 'de yoğun diplomasi

74. Genel Kurul çalışmalarına katılmak için 'ta bulunan Başkan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komsiç ve New York civarında yaşayan Musevi vatandaşlarla görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN, MUSEVİ VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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