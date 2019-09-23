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  • 23.09.2019 20:30
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 20:30

Başkan Erdoğan, 'i kabul etti

() 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'i kabul etti

Başkan , 'i kabul etti.

() 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı da hazır bulundu.

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