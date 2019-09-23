Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.