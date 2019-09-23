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  • 23.09.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 22:12

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı 'i kabul etti

Başkan Erdoğan 'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan , 'ta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı 'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Zeljko Komsic'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu 'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komşiç ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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