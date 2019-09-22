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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 18:41

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'de baş döndüren trafik

Başkan 74. Genel Kurul çalışmalarına katılmak için ’a gitti. Çok sayıda vatandaşın karşıladığı ve sokaklarda sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, Birleşmiş Milletler () temaslarına başlamanın yanısıra adeta baş döndüren bir program ile seyahatini tamamlayacak.

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