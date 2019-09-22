Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'de baş döndüren trafik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’a gitti. Çok sayıda vatandaşın karşıladığı ve sokaklarda sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) temaslarına başlamanın yanısıra adeta baş döndüren bir program ile ABD seyahatini tamamlayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği tarih belli oldu.
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