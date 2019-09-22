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  • 22.09.2019 20:39
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 20:47

, 'ye ait tankerinin yakında bırakılacağını duyurdu

'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, 'ye ait tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını bildirdi.

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Afifipur, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "" adlı İngiliz tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını söyledi.

Tankerle ilgili serbest bırakılma kararının verilmesinin ardından yaklaşık 65 gündür İran kıyılarında bekletilen Stena Impero'nun uluslararası sulara açılacağını ifade etti.

Petrol tankerinin, İran sularını terk etmesiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Afifipur, tankerin denizcilik kurallarını ihlal etmesiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, yargı kararının da yakında ilan edileceğini kaydetti.

TANKER KRİZİ
'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, 'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, 'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

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