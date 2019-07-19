Son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adlı petrol tankerinin alıkoyduğu duyuruldu. Bildiride, "İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara riayet etmediği için alıkonulmuştur" bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'ye ait petrol tankerinin İran limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankerinin rotasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Fucire limanından Suudi Arabistan'ın El Celil limanı olduğu biliniyor.

İLK TANKER KRİZİ

Öte yandan İngiltere'nin kolonisi olan Cebelitarık Özerk Yönetimi'nde Yüksek Mahkeme, Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Cebelitarık Başsavcısı Michael Llamas, basına yaptığı açıklamada, "Grace 1" adlı tankeri alıkoyma süresinin Yüksek Mahkeme'de bu sabahki oturum sonrası 15 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başkanı Fabian Picardo'nun iki gün önce Londra'da İran yönetiminden üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından Yüksek Mahkeme'nin bu yönde karar vermesi dikkati çekti.

Picardo, söz konusu görüşmenin, tüm yasal gereksinmelerin karşılanmasından sonra "Grace 1" gemisinin serbest bırakılması açısından yapıcı ve olumlu geçtiğini açıklamıştı.

İNGİLTERE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

İngiltere Savunma Bakanlığı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurmasına ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını ve durumu değerlendirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Körfez'deki olayla ilgili acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor ve durumu değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz hükümeti, olaya ilişkin, güvenlik bürokrasisinden yetkililerin de yer aldığı acil durum kurulu COBRA'yı topladı.

İngiltere Başbakanlığı ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerini durdurduğunu duyurmuş, "Stena Impero" adlı tankerin sahibi şirket de olayı doğrulamış ve irtibat kuramadığı tankerin İran'a doğru hareket halinde olduğunu açıklamıştı.

İRAN'IN İNGİLTERE'YE AİT BİR TANKERE DAHA MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİASI

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.

İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.

İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.

ALIKOYMA SÜRESİ UZATILDI

İngiltere'nin kolonisi olan Cebelitarık Özerk Yönetimi'nde Yüksek Mahkeme, Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzattı.

Cebelitarık Başsavcısı Michael Llamas, basına yaptığı açıklamada, "Grace 1" adlı tankeri alıkoyma süresinin Yüksek Mahkeme'de bu sabahki oturum sonrası 15 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başkanı Fabian Picardo'nun iki gün önce Londra'da İran yönetiminden üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından Yüksek Mahkeme'nin bu yönde karar vermesi dikkati çekti.

CEBELİTARIK'IN ALIKOYDUĞU TANKER

Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için sonuçları olacağı açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini açıklamıştı.

Bakanlık, İngiliz savaş gemisinin İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

Cebelitarık Özerk Yönetimi, ayrıca "Grace 1" gemisinin kaptanının da aralarında olduğu mürettebattan Hint vatandaşı 4 kişiyi tutuklamıştı.

İran yönetimi, "Grace 1" ve tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını istiyor.