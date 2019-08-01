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  • 01.08.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 22:35

ve arasındaki tanker krizinde flaş gelişme: Takas olmayacak!

, İngiliz bandıralı bir tankerini alıkoyan 'la gemi takası yapmayacaklarını bildirdi. Raab,"Yasal olarak alıkonulan bir gemiyi, yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz" dedi.

Tanker krizinde flaş gelişme!

, İngiliz bandıralı bir tankerini alıkoyan 'la gemi takası yapmayacaklarını bildirdi.

Raab, Bangkok ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İngiltere bandıralı bir geminin alıkonulması durumunda hukukun üstünlüğü ve uluslararası kanunlara göre, hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Bir İran gemisinin İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından durdurulduğuna atıfta bulunan Raab, "Yasal olarak alıkonulan bir gemiyi, yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz. İran, daha önce reddedilen talebini böyle kabul ettiremez." dedi.

Raab, bir tür takas, pazarlık ya da iki gemi arasında bağlantı kurulmasının gündemlerinde olmadığını vurguladı.

TANKER KRİZİ
İngiltere'ye bağlı olan 'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, geçen ay İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) 'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran ise tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Tahran, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı bir petrol tankerini alıkoymuştu.


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