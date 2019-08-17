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  • 17.08.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 10:48

'dan flaş açıklaması: ile ikinci tedariki görüşülüyor

Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, daha önce imzalanan sözleşme çerçevesinde, ile ikinci hava savunma sistemi sevkiyatı konusu üzerinde aktif olarak çalışıldığını, iki ülkenin askeri-teknik işbirliği alanında en geniş şekilde müzakerelerinin devam ettiğini belirtti.

Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, ile ikinci hava savunma sistemi sevkiyatı konusunda açıklamada bulundu. Uşakov "Şimdi S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci sevkiyatı konusu aktif olarak incelenmektedir. Biliyorsunuz, bu mevcut anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşiyor" dedi.

TÜRK TARAFIYLA MÜZAKERELER EN GENİŞ ÇAPTA YAPILIYOR
Devlet Başkanı Danışmanı, Türk tarafının resmi olarak Su-35 savaş uçaklarının olası tedariki sorusunu gündeme getirip getirmemesi sorusu üzerine, uçaklar hakkında konuşmayacağını söyledi. Uşakov açıklamalarında ayrıca, "Askeri-teknik işbirliğine gelince, Türk tarafıyla müzakereler en geniş çapta yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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