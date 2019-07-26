Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi. Trump,'S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum' dedi. Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi. Trump,'S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum' dedi. Ayrıntılar geliyor... Türkiye'den ABD'ye son uyarı ABD'den yeni Türkiye açıklaması! 'NATO üyesine yaptırım uygulamak çok ciddi bir durum'
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