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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 13:26

Son dakika haberi: MSB duyurdu: 'lerde ilk grup teslimat tamamlandı

'ndan yapılan son dakika açıklamada birinci sevkiyatının bugün tamamlandığı ve 'dan 30 uçak geldiğini belirtildi. Ayrıca ikinci S-400 bataryasının da 'ya getirileceği vurgulandı.

MSB duyurdu: İlk teslimat tamamlandı

'dan alınan teslimatlarının birinci bölümü bugün itibariyle tamamlandı.

'ndan edinilen bilgiye göre, S-400'lerin ilk bölümünün teslimatı için Rusya'dan 'ye 30 uçak geldi.

PATRIOT'LAR İÇİN ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Patriot için ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Türkiye'nin F-35'ten çıkarılmasının tek taraflı ve adli olmayan bir karar olduğu kaydedildi.

F-35 programından çıkarılmanın 'nun gücünü de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilirken, F-35'lerin güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da 'ya yapılacağını belirtti. Kaynaklara göre, F-35 eğitimi alan pilot ve personelin ABD'den ayrılması için çalışmalar sürüyor.

122 BİN YÜKÜMLÜ TERHİS EDİLDİ
Öte yandan, yeni askerlik sistemi kapsamında 122 bin yükümlü terhis edildi.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, yurtiçi ve 'taki operasyonlarda son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu arada Türkiye ve ABD'nin askeri heyetleri güvenli bölge için önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek.

TOPLANTIDAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR
Bilgilendirme toplantısında S-400 teslimatı, Pençe Harekatı ve son gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda öne çıkan notlar şöyle:

Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ ile mücadelede; 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor.

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