Rusya'dan alınan S-400 teslimatlarının birinci bölümü bugün itibariyle tamamlandı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, S-400'lerin ilk bölümünün teslimatı için Rusya'dan Türkiye'ye 30 uçak geldi.

PATRIOT'LAR İÇİN ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Patriot için ABD ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Türkiye'nin F-35'ten çıkarılmasının tek taraflı ve adli olmayan bir karar olduğu kaydedildi.



F-35 programından çıkarılmanın NATO'nun gücünü de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilirken, F-35'lerin güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığı ifade edildi.



Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılacağını belirtti. Kaynaklara göre, F-35 eğitimi alan pilot ve personelin ABD'den ayrılması için çalışmalar sürüyor.



122 BİN YÜKÜMLÜ TERHİS EDİLDİ

Öte yandan, yeni askerlik sistemi kapsamında 122 bin yükümlü terhis edildi.



Bakanlığın verdiği bilgiye göre, yurtiçi ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi.



Bu arada Türkiye ve ABD'nin askeri heyetleri güvenli bölge için önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek.

TOPLANTIDAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Bilgilendirme toplantısında S-400 teslimatı, Pençe Harekatı ve son gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda öne çıkan notlar şöyle:

Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi.



FETÖ ile mücadelede; 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor.