Türk İHA’ları Fırat’ın doğusuna geçti

Milli Savunma Bakanlığı'nın dün resmi Twitter hesabından ABD ile yürütülen müşterek harekât merkezi kurma çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede insansız hava araçlarımız (İHA) görev icra etmeye başlamıştır" denildi. Bir askeri yetkili, "Bölge ile sınırın Suriye tarafı yani Fırat'ın doğusu mu kastediliyor" sorusuna, "Açıklama gayet net. Güvenli bölgenin nerede kurulacağı belli. Başka bölgeyi kastetme durumu yok" yanıtını verdi.

Türk İHA'ları daha önce söz konusu hattın Türkiye tarafı ile Suriye'de Rusya'nın izniyle kimi zaman İdlib'in yanı sıra TSK'nın denetiminde olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinde uçuyordu. Böylece Türk İHA'ları ilk kez Fırat'ın doğusunda Suriye tarafında da uçuş yapmaya başlamış oldu. İHA'lar bölgede çoğunlukla Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'dan havalanıyor.

SAVAŞ UÇAKLARI DA KEŞİF YAPABİLİR

Bu, ABD'nin kendi denetiminde olan Suriye'nin kuzeyindeki bölge üzerinde hava sahasını Türk İHA'larına açtığı anlamına geliyor. Türk İHA'ları, bölge üzerinde uçarak keşif yapıyor. Bu keşiflerle, terör örgütü PYD/YPG'nin bölgedeki konuşlanması, mevzi, beton blok ve tüneller gibi tahkimatı, hareketliliği, bölgeden geri çekilmeye başlayıp başlamadığı tespit ediliyor. ABD ile varılan mutabakat uyarınca, terör örgütünün tahkimatı ile birlikte ağır silahlarının da imha edilmesi gerekiyor. Kulislerde, ileri aşamada savaş uçaklarının da bölgede keşif yapabileceği iddiaları konuşuluyor.

7'NCİ KOLORDU DA TOPLANTIYA KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak müşterek harekât merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği" de vurgulandı. Şanlıurfa Akçakale'de 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda yapılan toplantılara dün Diyarbakır'daki 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı öğrenildi. Harekât merkezinin Şanlıurfa'daki 20'nci Mekanize Zırhlı Tugay Komutanlığı veya Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı içinde kurulması bekleniyor. Türkiye ve ABD'nin 5-7 Ağustos tarihlerinde 'güvenli bölge' için mutabakata varmasından sonra, önceki gün 6 ABD'li ve 11 Türk askeri yetkili Şanlıurfa'da müşterek harekât merkezi kurma çalışmalarına başlamıştı.

