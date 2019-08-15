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  • 15.08.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 20:05

Son dakika: Cebelitarık, el koyduğu tanker gemisi Grace 1'i serbest bıraktı

Cebelitarık'ta bulunan 'a ait 'Grace 1' adlı tanker serbest bırakıldı. 'ye bağlı , 4 Temmuz'da, 'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Krize sebep olmuştu! O tanker için karar verildi

Yerel kaynaklara göre, , 'nin de devralmak için mahkemeye başvurduğu tankerinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Davanın yargıcı Anthony Dudley, sabah yaptığı açıklamada, tankeri bugün serbest bırakacaklarını ancak ABD'nin başvurusunun değerlendirilmesi için bunun ertelendiğini açıklamıştı.

TANKER KRİZİ
'ye bağlı , 4 Temmuz'da, 'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini 'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

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