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  • 15.08.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 13:31

ABD, Cebelitarık'taki 'a ait tankere el konulmasını istedi

Cebelitarık'ta, 4 Temmuz'da el konulan 'a ait bir tankerinin mürettebatına yöneltilen suçlamalar düşürüldü. Grace 1 adlı tankerin kaptanı ve üç mürettabatı serbest bırakıldı. ABD ise 'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istedi.

ABD, İran'a ait tankere el konulmasını istedi

Amerikan 'nın başvurusuyla ilgili kararı Cebelitarık Yüksek Mahkemesi verecek.

Tankerin akıbetinin önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan Cebelitarık mahkemesindeki bir kaynak, büyük olasılıkla tankerin yolculuğunu sürdürmesine izin verileceğini söyledi.

ü taşıyan tanker, yükünü 'ye götürerek Avrupa Birliği'nin Suriye'ye karşı koyduğu ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da alıkonulmuştu.

Tankerin mürettebatı da gözaltına alınmıştı.

İran da bandıralı petrol tankerine el koymuştu

Grace 1'a el konulmasının ardından, Londra ve Tahran arasındaki gerilim artmış, İran Devrim Muhafızları da Körfez Bölgesi'nde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine el koymuştu.

Son günlerde ise İngiltere ve İran arasındaki olası bir petrol tankeri değiş tokuşu senaryosundan bahsediliyordu.

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