Amerikan Adalet Bakanlığı'nın başvurusuyla ilgili kararı Cebelitarık Yüksek Mahkemesi verecek.

Tankerin akıbetinin önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan Cebelitarık mahkemesindeki bir kaynak, büyük olasılıkla tankerin yolculuğunu sürdürmesine izin verileceğini söyledi.

İran petrolü taşıyan tanker, yükünü Suriye'ye götürerek Avrupa Birliği'nin Suriye'ye karşı koyduğu ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da alıkonulmuştu.





Tankerin mürettebatı da gözaltına alınmıştı.

İran da İngiltere bandıralı petrol tankerine el koymuştu

Grace 1'a el konulmasının ardından, Londra ve Tahran arasındaki gerilim artmış, İran Devrim Muhafızları da Körfez Bölgesi'nde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine el koymuştu.

Son günlerde ise İngiltere ve İran arasındaki olası bir petrol tankeri değiş tokuşu senaryosundan bahsediliyordu.

