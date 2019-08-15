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  • 15.08.2019 20:41
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 20:49

'dan 'ye 'korsanlık' suçlaması

 Dışişleri Bakanı Zarif, Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankerine, yönetiminin el koyma talebini "korsanlık girişimi" şeklinde niteledi. Zarif, "Kanser hastalarını ihtiyaç duydukları ilaçtan mahrum bırakmak dahil ekonomik terörizm yoluyla ulaşmak istediği hedeflerini başaramayan ABD, açık denizlerdeki mülkümüzü çalmak için hukuk sistemini kötüye kullanmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'ye flaş suçlama!

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığının Cebelitarık hükümetinin 'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu "Grace 1" adlı İran tankerini devralma girişimine tepki gösterdi.

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kanser hastalarını ihtiyaç duydukları ilaçtan mahrum bırakmak dahil ekonomik terörizm yoluyla ulaşmak istediği hedeflerini başaramayan ABD, açık denizlerdeki mülkümüzü çalmak için hukuk sistemini kötüye kullanmaya çalıştı. Bu korsanlık girişimi, Trump yönetiminin hukuka saygısızlığının bir göstergesidir."


"ALÇALTICI BİR BAŞARISIZLIK"
Öte yandan İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin talebine rağmen Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin tankeri serbest bırakmasının Washington yönetimi için "alçaltıcı bir başarısızlık" olduğunu ifade etti.

Baidinejad, serbest bırakılan tankerin denize açılması için gerekli tüm hazırlıkların ve teknik düzenlemelerin yapıldığını, tankerin yakında Cebelitarık Boğazı'ndan ayrılacağını belirtti.

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