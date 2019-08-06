ABD’de 5 günlük yas ilan edildi

Texas, Ohio ve Illinois eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 5 gün yas ilan edildi. Texas'ta Patrick Crusius'un saldırısı sonucu 20 kişinin öldüğü ve 26 kişinin yaralandığı; Ohio'da Conner Bettts'in 9 kişiyi katlettiği ve 27 kişinin yaralandığı, Illinois'ta ise 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı dehşet, ABD'de şok etkisi yarattı. Başkan Donald Trump önceki gün yayınladığı mesajda, "El Paso, Teksas ve Dayton kurbanları için bayrakları yarıya indirme talimatı verdim. Bayraklar 8 Ağustos'a kadar yarıda kalacak." dedi.ABD Başkanı Trump, saldırılar ile ilgili "beyaz ırkçılığın" herkes tarafından kınanması gerektiğini söyledi. Trump, benzer saldırılar düzenleyen saldırganların hızlı bir şekilde idam edilmesi için kongreye yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdiğini kaydetti.Yakınlarını kaybedenler, cenaze törenlerinde ayakta zor durdu. Tüm kamu binalarında ve Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi.​Ohio katliamcısının öldürdüğü 9 kişinin içinde, kız kardeşi Megan Betts de vardı. Saldırgan da ölü olarak ele geçirildi.