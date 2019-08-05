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  • 06.08.2019 07:13
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 07:21

: Beyaz ırkçı terör sorunu görmezden geliniyor

gazetesi, ''beyaz ırkçı'' terör saldırılarına faillerinin Müslüman olduğu belirtilen saldırılar kadar tepki verilmediğine dikkati çeken bir başyazı yayımladı. Başyazıda: ‘'Saldırı eğer İslam adı altında yapılsaydı yönetim tüm gücüyle teröristlerin silah, para ve ideolojilerini yayacağı platformlara erişimini engellemeye çalışır, destekçilerine yaptırımlar uygular, teröristlere yardım ve yataklık yapanlar hakkında soruşturma açardı'' ifadelerine yer verildi.

''Beyaz ırkçı terör sorunu görmezden geliniyor''

gazetesi, 'de geçen hafta sonu Teksas ve Ohio eyaletlerinde gerçekleştirilen kitlesel silahlı saldırıların failleri Müslüman olsaydı Amerikan hükümeti ve uluslararası müttefiklerinin hiç gecikmeden seferber olacağını ancak ülkedeki ''beyaz ırkçı terör probleminin'' görmezden gelindiğini yazdı.

Gazetede ''beyaz ırkçı'' saldırılara faillerinin Müslüman olduğu belirtilen saldırılar kadar tepki verilmediğine dikkati çekilen bir başyazı kaleme alındı. Başyazıda, ''Saldırı eğer İslam adı altında yapılsaydı yönetim tüm gücüyle teröristlerin silah, para ve ideolojilerini yayacağı platformlara erişimini engellemeye çalışır, destekçilerine yaptırımlar uygular, teröristlere yardım ve yataklık yapanlar hakkında soruşturma açardı. Tahmin edilebileceği gibi, Müslümanlar aşırılık yanlılarına karşı daha sert tavır almamakla suçlanır, yabancı ülkeler yeteri kadar yardım etmediği için yaptırımlarla karşılaşır ya da siyasiler Müslümanların ABD'ye girmelerinin yasaklanması çağrısı yapardı.'' ifadelerine yer verildi.

Beyaz ırkçı terör saldırıları ''iç terör'' olsa da ideolojinin küresel olduğuna işaret edilen başyazıda, El Paso saldırganının manifestosunda 'nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısı düzenleyen saldırgandan esinlendiğini yazdığı belirtildi.

Beyaz ların en az üçte birinin benzer saldırılardan esinlenilerek düzenlendiği aktarılan başyazıda, ''Beyazların üstünlüğü, uluslararası şiddet içeren bir ideoloji ve destekçileri, online platformlarda fikirlerini yaymak, saldırılar planlamak ve terör eylemlerini teşvik etmek için toplanıyor.'' denildi.

Beyaz ırkçılığının kökleri öncelere dayansa da Trump yönetimi döneminde yeni bir boyut kazandığı ve meşrulaştığı dile getirilen başyazıda, Trump yanlısı kanalında da ''göçmenlerin giderek Amerikalarının yerini aldığı'' ve ''Amerika'yı işgal ettiği'' yönünde tartışmalara yer verildiği vurgulandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosuna göre () 2001 yılından beri iç terör ya da ırkçı saldırılarda ölenlerin sayısının faillerinin Müslüman olduğu belirtilen saldırılardan çok daha fazla olduğu ancak FBI'ın kaynaklarının çoğunu uluslararası terörle mücadeleye aktardığı bildirildi.

Başyazıda, ABD Başkanı 'ın saldırıları gönülsüzce kınadığı, muhafazakar siyasilerin ve dini liderlerin beyaz ırkçılığın kınanması için daha fazla çaba göstermesi, bankaların bu grupların finanse edilmesine engel olması, teknoloji firmalarının ise propagandası yapılan sosyal medya platformlarını kapattığı gibi ''beyazların üstünlüğü'' propagandası yapılan mecraları da kapatması gerektiği kaydedildi.

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