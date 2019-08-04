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  • 04.08.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 11:42

'de 24 saat dolmadan ikinci saldırı! Ölüler var

'nin Teksas eyaletinde yaşanan kanlı saldırının ardından, Ohio eyaletinde de silahlı bir saldırgan dehşet saçtı. Yerel medya, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. FBI'ın soruşturmaya dahil olduğu açıklandı.

'nin Ohio eyaletinde ikinci düzenlendi. Dayton Polis Teşkilatı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Dayton polisi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Saldırganın ise ola yerinde öldüğü belirtildi.

ABD'de ilk silahlı saldırı Texas eyaletindeki bir AVM'de düzenlenmişti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandı belirtildi. Bu ikinci saldırı ise ilk saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde düzenlendi.

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