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Değirmen dönmez!

Dünyaca ünlü ’nda su sıkıntısı yaşanıyor. Tankerlerle getirilen suyun 3 tonu 200 liradan işletmecilere satılıyor.

Değirmen dönmez!
Taşıma suyla turizm isyan ettirdi. İşletme sahipleri çözüm bulunması için çağrıda bulundu. 'ndeki, 35'e yakın motel, pansiyon, market, restoran ve kafeteryanın bulunduğu Akbük Koyu'nda yaşanan susuzluk, işletmecilerin tepkisine neden oluyor. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki plaja sahip koydaki denizden çıkan yerli ve yabancı turistler, bir marketin önünde, Azmak Nehri'nden getirildiği söylenen su ile duş alıyor. Market işleten Abdullah Çakmak (57), "En büyük sıkıntımız su sorunu. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Traktörün arkasına tanker takan arkadaşlardan 3 ton suyu 200 liradan alıyoruz" diye konuştu.




Gökova Körfezi'nin cennet köşelerinden biri olan 'nda susuzluk yaşanıyor.

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