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  • 28.07.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 23:11

Krizde yeni hamle! 'nin savaş gemisi Hürmüz'de

'nin, ile gerilim yaşadığı 'nde görevlendirdiği yeni savaş gemisi Duncan bölgeye ulaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'da İngiltere bandıralı tankeri Steno İmpero'yu 'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. Tahran ve karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

Krizde yeni hamle! Savaş gemisi Hürmüz'de

İngiliz yapılan yazılı açıklamada, "Kraliyet donanmasının HMS Duncan gemisi, İngiliz bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine HMS Montrose ile birlikte destek vermek üzere Körfez'e vardı." ifadesi kullanıldı.  

Duncan'ın, Körfez'deki görev süresi ağustos sonunda bitecek olan HMS Montrose'dan sonra da bölgede göreve devam edeceği bildirildi. Bununla birlikte HMS Montrose'un 'daki görevine 2022'ye kadar devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada 'nin HMS Kent adlı bir diğer savaş gemisinin, bu yıl sonunda 'nde görevi HMS Duncan'dan devralacağı da kaydedildi.

İran ile İngiltere arasında tanker krizi
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da 'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı tankeri Steno İmpero'yu 'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. Tahran ve karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

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