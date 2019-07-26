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bin 'un 20 Temmuz'da 6. eşi 'dan boşandığı ortaya çıktı

(BAE) Devlet Başkan Yardımcısı bin 'un ülkeyi terk eden 6. eşi 'dan 20 Temmuz'da boşandığı ortaya çıktı.

'Haya'line kavuştu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı bin 'un ülkeyi terk eden 6. eşi Prenses Haya'dan 20 Temmuz'da boşandığı ortaya çıktı. 'nın 40 milyar dolar tazminat istediği ve çocuklarının Dubai'ye göndermeyi kabul ettiği belirtildi. Prenses Haya'nın sevgilisi UK Mission Enterprise Limited'ta çalışan Russell Flowers adlı korumanın, MI6 ajanı olduğu belirtildi. İki çocuk annesi Haya'nın hemen evlenmek istediği sevgilisi Flowers, 85 milyon sterlinlik eve taşındığı öğrenildi. Haya'nın bu evi 2017'de Hint milyoner Lakshmi Mittal'dan satın aldığı da belirtildi.

ATLARINA EL KONULDU
İngiltere'nin Dubai Şeyhi El Maktum'u gözden çıkardığı belirtildi. Prenses Haya'dan ayrılmasından sonra ülkedeki mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi. Ülkedeki milyon dolarlık 174 yarış atının da Maktum'a verilmeyeceği belirtildi.



Haya'nın sevgilisi Russell Flowers'ın, MI6 ajanı olduğu iddia edildi.

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