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  • 26.07.2019 01:40
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 02:15

ABD'den yeni açıklaması! " üyesine yaptırım uygulamak çok ciddi bir durum"

ABD Sözcüsü Morgan , 'ye 'dan S-400 savunma sistemi alması gerekçesiyle yaptırım uygulanması konusunda zaman sınırlaması olmadığını söyledi. Ortagus, "Bu zamana kadar attığımız adımlar oldukça önemli. üyesine yaptırım uygulamak çok çok ciddi bir durumdur. Başkan ve Bakan, yaptırımları konusunda karara vardığında gerekli açıklamayı yapmaktan mutluluk duyarım." diye konuştu.

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Sözcü , ABD nda düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ye uygulanacağı belirtilen "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" () yaptırımlarına ilişkin soruları yanıtlayan Ortagus, konuya ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Ortagus, yaptırımlar konusunda zaman sınırlamasının olmadığını belirterek, "Başkan (), Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile istişare ediyor ve karar vermesi için herhangi bir takvim bulunmuyor. Bu konuyu Başkan ve Bakan'a bırakmak istiyorum." dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin üyesi olarak ile mücadelede büyük rol oynadığına dikkati çeken Ortagus, ile konuya ilişkin diplomatik görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Ortagus, "Bu zamana kadar attığımız adımlar oldukça önemli. NATO üyesine yaptırım uygulamak çok çok ciddi bir durumdur. Başkan ve Bakan, CAATSA yaptırımları konusunda karara vardığında gerekli açıklamayı yapmaktan mutluluk duyarım." diye konuştu.

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